

Dell'in CES 2017'de tanıttığı yeni Alienware 8,299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Inspiron 15 Gaming bilgisayarlar ise uygun fiyatlarıyla oyuncularla buluşuyor.



Dell, farklı fiyat tercihlerine sahip ve her seviyeden oyuncular için Alienware ve Inspiron Gaming'i Türkiye'deki oyuncularla buluşturuyor. PC oyun sektöründeki uzmanlığını Alienware ile zirveye taşıyan Dell, günümüzün en popüler PC oyunlarının talep ettiği performansı arayan, fiyat konusunda duyarlı oyun tutkunları için oluşturulmuş Inspiron Gaming serisini portföyüne ekledi.



Alienware'in mühendislik ve yenilik açısından rakipsiz, yüksek performanslı oyun PC'lerinde sunduğu 20 yıllık birinci sınıf oyun deneyimi, oyuncularla buluşuyor.



Alienware ile birinci sınıf oyun deneyimi



Yüksek performans ve birinci sınıf PC oyun ekipmanı isteyen oyuncuların gereksinimlerini karşılıyor. 8,299 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşan yeni Alienware'ler, sanal gerçeklik ile oyuncuların deneyimini en üst seviyeye taşıyor.







4K oyun, sanal gerçeklik (VR) ve en yeni PC oyunlarının amansız talepleri için geliştirilmiş Alienware, yüksek performanslı özel oyun markası olarak rakiplerinden farklılaşıyor. Alienware serisi, VR ve 12k-kapasiteli ekipmanların yanı sıra mühendislik harikası, VR uyumlu yeni dizüstü bilgisayarları içeriyor.









Yeni 7. Nesil Intel Core işlemciler, yeni NVIDIA grafik kartları ve eklenen SSD teknolojisi ile Alienware, yeni yılda performansını yükseltiyor.







Dell Inspiron 15 Gaming: Her oyuncuya özel çözümler



Dell'in, herkes için oyun konseptiyle portföyüne eklediği yeni Inspiron Gaming serisi, oyunculara daha makul bir fiyat aralığında ve kutudan çıktığı gibi oyuna hazır sistemler sunuyor.







Özel ön ve arka termal çıkışlar, ikili fan, büyük boy borular ve ısı eşanjörleri; kesintisiz uzun oyun seansları için her bir bileşeni serin tutmakla görevli









nesil Intel dört çekirdekli işlemciler ve aralarında NVIDIA GeForce GTX 1050 ile 1050Ti'nin de bulunduğu NVIDIA Pascal grafik kartlarıyla gerçekçi gölgelere; dokulara ve efektlere sahip keskin ve detaylı oyun görüntüleri sağlıyor









Işık yansımasını önleyen ultra yüksek çözünürlüklü ekran ise çok ışıklı ortamlarda bile netlik sunuyor.









Waves MaxxAudio Pro, dizüstü bilgisayarın hoparlör bölmelerinden ve derin bas hoparlöründen en iyi şekilde yararlanan ses kontrolü ve ayarı sağlayarak; müzik ve video parçalarına göz alıcı bir boyutluluk kazandırıyor









74 WHr güce sahip derin yedek pil; şarj aralarında oyuncuları daha uzun süre oyunda tutuyor veya daha fazla art arda izleme olanağı sağlıyor







Beko 'dan televizyon alan babalara iPhone'larda büyük indirim