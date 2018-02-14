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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi

YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEMİREL'İN DAMADININ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı iddia edilen sanık Cemil Karanfil hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi

Tarih : 14 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi(10/10)6

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i 10 ay önce bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Cemil Karanfil'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü 112 Acil Servis'in sanık Cemil Karanfil tarafından arandığına dair mahkemeye gelen yazıya değinen şikayetçi Demirel Ailesi'nin avukatı "Bu aramanın suç tamamlanıp netice gerçekleştikten sonra olması dolayısıyla indirim hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir eylem olarak kabulünün de mümkün olmadığı şeklindedir. Dosya tamamlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"İNTERNETTE SERBESTÇE SATILAN BIÇAKLARDAN"

Sanık avukatı da "Suçta kullanıldığı iddia edilen bıçakla ilgili olarak piyasada serbestçe alınıp satılan ve yasak nitelikte bıçaklardan olmadığından dair internet satış ilanların suretleri ibraz ediyoruz" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil'in de ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil karanfil karşılıklı konuştukları sırada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel'e 4 kez, eşi Esma Karanfile de bir kez vurdu. Cemil Karanfil Kadir Demirel'in vefatına, Esma Karanfil'in de ağır yalanmasına sebep oldu. Cemil Karanfil Esma Karanfil'i de öldürmek amacıyla hareket etti. Cemil Karanfil'in Kadir Demirel'e yönelik eyleminden dolayı "Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil'e karşı eyleminden dolayı da "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaaya karşı tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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