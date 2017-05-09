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yeni 911 gt3 kendi pist rekorunu yeniledi

YENİ 911 GT3 KENDİ PİST REKORUNU YENİLEDİ

Porsche'nin Cenevre Fuarı'nda "Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu" sözleriyle tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk kez çıktığı Nurburing Nordschleife Pisti'nde, bir önceki nesle ait zamanı 12.3 saniye geliştirdi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:48
Puan Ver : Yeni 911 Gt3 Kendi Pist Rekorunu Yeniledi(9/10)9




Seri üretimde sahip olduğu donanımla piste çıkan Yeni 911 GT3, efsanevi yarış pistinde 1 turu 7 dakika 12.7 saniyede tamamladı. 500 bg gücündeki Yeni 911 GT3, 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni 911 GT3'ün motoru, Porsche'nin GT3 Cup Yarışlarında kullandığı 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde bulunan versiyonla hemen hemen aynı.









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