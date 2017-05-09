Porsche'nin Cenevre Fuarı'nda "Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu" sözleriyle tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk kez çıktığı Nurburing Nordschleife Pisti'nde, bir önceki nesle ait zamanı 12.3 saniye geliştirdi.