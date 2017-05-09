YENİ 911 GT3 KENDİ PİST REKORUNU YENİLEDİ
Porsche'nin Cenevre Fuarı'nda "Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu" sözleriyle tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk kez çıktığı Nurburing Nordschleife Pisti'nde, bir önceki nesle ait zamanı 12.3 saniye geliştirdi.
Seri üretimde sahip olduğu donanımla piste çıkan Yeni 911 GT3, efsanevi yarış pistinde 1 turu 7 dakika 12.7 saniyede tamamladı. 500 bg gücündeki Yeni 911 GT3, 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni 911 GT3'ün motoru, Porsche'nin GT3 Cup Yarışlarında kullandığı 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde bulunan versiyonla hemen hemen aynı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar