YENİ 50 EUROLUK BANKNOT DOLAŞIMA GİRDİ
Avrupa serisinin dördüncü banknotu olan yeni 50'lik euro banknot bugün dolaşıma girdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa serisinin dördüncü banknotu olan yeni 50'lik euro banknotun bugün dolaşıma girdiğini bildirdi.
ECB'den yapılan açıklamada, yeni 50 euroluk banknotun bugün piyasaya sürüldüğü kaydedildi.
Euroyu kalpazanlığa karşı daha dirençli hale getirmek için bir adım daha atıldığı aktarılan açıklamada, yeni 50 euroluk banknotun, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yeni ve yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içerdiği ifade edildi.
Açıklamada, banknotun ışığa tutulduğunda hologramın üst kısmındaki pencerenin şeffaf hale geldiği ve Yunan mitolojisinden bir figür olan 'Europe'un portresinin, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıktığı aktarıldı.
kaynak:milliyet
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