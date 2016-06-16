

Fransız markası yeni Peugeot 3008 GTi versiyonu kompakt crossover GT modeli kışkırtıcı çizgilere sahip.







Yeni 3008 GT serisi için en güçlü motor sahip olacak. EAT6 otomatik altı ileri şanzıman ile tümleşik PSA 2000cc'lik turbo dizel BlueHDi motor 180 beygir güç üretiyor. Peugeot 3008 GT ile ilgili henüz herhangi bir performans veya yakıt ekonomisi rakamı paylaşılmadı.







Kokpit ve konsol yapısı modernize edilmiş, direksiyonundan vites konsoluna aktif bir güncellemeden geçirilen Yeni Peugeot 3008 GT, 19 inçlik jantları (235/50 R19) ile benzersiz görünüyor. LED farlar, damalı krom ızgara, çift egzoz çıkışı, alüminyum pervaz ve çıtalar, alüminyum trim, iki renkli kaporta boyası.







1600cc BlueHDi 100 S & S ve 2000cc BlueHDi 180 S & S ile kullanıcısı ile buluşacak. Avrupa yeni 2017 Model Peugeot 3008'in satışı Sonbaharda Eylül ayında başlaması beklenmekte. Satış fiyatı ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.