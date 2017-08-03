'YENGE' BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ YILDIZA SESLENDİ: BEŞİKTAŞ'A GEL
Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer olan Marcelo'nun eşi, Siyah-Beyazlıların gündemindeki Jeremain Lens'in fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yorumunu attı.
Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde Lyon'a sattığı Marcelo'nun eşinden, Beşiktaş'a büyük bir jest geldi.
"COME TO BEŞİKTAŞ" TAYFAYA DAHİL OLDU
Marcelo'nun eşi, Siyah-Beyazlıların transfer gözdesi Jeremain Lens'e sosyal medyadan "Come To Beşiktaş" yorumu attı.
İşte o fotoğraf;
Kaynak: haberinburada
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