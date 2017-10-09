Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 2 bin 700 asker, düzenlenen törenle yemin etti. Yemin töreninde askerler arasında yer alan Libya asıllı siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin'in hikayesi ise film senaryolarını aratmıyor.

ÜÇ KUŞAKTIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORLAR

Sivas'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için düzenlenen yemin töreninde annesi Libya asıllı olan siyahi Türkiye vatandaşı Ercüment Özergin törende tüm dikkatleri üzerine çekti. Üç kuşaktır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen anne Serpil Özergin, uzun göç hikayesinin ayrıntılarını Vatan'a anlattı.

EVLİLİĞE 'ŞERİAT' ENGELİ

Büyükannesi ve dedesinin, şeriat nedeniyle evlenmekte zorluk yaşadığını belirten Özergin, "Büyüklerimiz Cumhuriyet'in ilanından sonra kendi ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye yerleşmiş. Burada 5 yıl çalıştıktan sonra soyadı kanunuyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşlar. Büyükbabam Libya asıllı, büyükannem de Mısır. Aslında bu bir aşk göçü. Büyükannemin ailesi Mısır'da yaşanan iç çatışmadan dolayı topraklarını bırakıyorlar. Büyükannem o sırada dedemle tanışıyor. Ama şeriat evlenmelerine izin vermiyor. Hal böyle olunca iki aile de yola düşüyor." dedi.

İZMİR'E YERLEŞTİLER

Ailesinin lk geldikleri zaman İzmir'e yerleştiğini belirten Özergin, "Bir süre orada kaldıktan sonra Söke ve Adana Ovası'nda yaşamaya başlıyorlar. Bize anlatılan hikayeye göre o topraklara yanlarında getirdikleri pamuk tohumlarını ekerek geçimlerini sağlıyorlar. O zamandan beri biz bu toprakların insanıyız. Anadilimiz Türkçe. Biz başka bir dil ya da kültür bilmiyoruz. Eğitimimiz de yaşamımız da Türklerden farklı değil." dedi.

"OĞLUM YEMİN TÖRENİNDE ÇOK DİKKAT ÇEKTİ"

Bu toprakları vatan olarak gördüklerini belirten Özergin, "Buraya göç ettikten sonra bir daha ne Mısır'a ne de Libya'ya giden olmamış. Ben de 2010 yılında gittim. 2 ay orada kaldım ve oraya ait olmadığımı gördüm. Biz burada doğduk, büyüdük. Vatan olarak bize burası öğretildi. Oğlum yemin töreninde siyahi olarak çok dikkat çekti ama konuştuğumuz zaman bizim farklı olmadığımız anlaşıldı." dedi.

"TEK FARK TEN RENGİMİZ"

Anne Serpil Özergin, Türkiye'de sanat yönetmenliği yaptığını söylerken, yemin törenini şöyle anlattı: "Ercüment'in eğitiminden dolayı tecili vardı. Ama vatan görevini yaptıktan sonra hayatını planlamak istediğini söyleyerek tecilini bozdurdu. Yemin töreni benim için çok farklı bir duyguydu. Ben okula giderken farklı olduğum için çok zorluk yaşadım. Çocuklarım da yaşadı. Ama vatana hayırlı bireyler olarak yetiştirmeye çalıştım. Yemin töreninde de bunun boşa çıkmadığını gördüm. Onun da diğer ana kuzularından farkı yok. Biz bu vatana çok şey borçluyuz. Oğlum da borcunu vatanını koruyarak çalışıyor."

Kaynak: haberinburada