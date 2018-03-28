Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek
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Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek

YEMEN'İN BALİSTİK FÜZE SALDIRISINA KRAL SELMAN'DAN SERT CEVAP: KARŞILIK VERİLECEK

Suudi Arabistan Kralı Selman, Yemen'in balistik füze saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi.

Tarih : 28 Mart 2018, 03:20
Puan Ver : Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek(7/10)3

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, "Ülkesinin güvenlik ve istikrarıyla, vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini" belirtti.

YEMEN'DEN ATILAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI ELE ALINDI

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Kral Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Husiler tarafından, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a önceki gün gerçekleştirilen balistik füze saldırıları ele alındı.

"TAHRAN YÖNETİMİ BM KARARLARINA MEYDAN OKUYOR"

Yemen'den Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine rastgele fırlatılan balistik füzeleri imha etme konusunda Hava Savunma Kuvvetlerinin gösterdiği başarılı performansa dikkat çekilen açıklamada, "İran tarafından desteklenen Husilerin söz konusu saldırıları, Tahran yönetiminin Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 ve 2231 sayılı kararlarına açıkça meydan okuduğunu gösteriyor." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, İran'ın kaçak yollarla Husilere ulaştırdığı füzelerin Yemen ve Suudi Arabistan'da sivillere zarar vermenin yanı sıra, büyük bir yıkıma da yol açtığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kral Selman'ın, başkent Riyad ve Yemen sınırına yakın bölgelere yönelik füze saldırılarını kınayan ülkelere de teşekkür ettiği kaydedildi.

KARARLILIKLA KARŞILIK VERİLECEĞİ AÇIKLANDI

Kral Selman'ın, "Ülkesinin güvenlik ve istikrarı ile vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini" söylediği ifade edildi. Suudi Arabistanlı yetkililer, pazar gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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