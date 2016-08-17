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yemen'den suudi arabistan'a füze saldırısı

YEMEN'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE SALDIRISI

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze atılması sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:08
Puan Ver : Yemen'den Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı(0/10)






Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Necran  kentinin Sivil Savunma Sözcüsü Ali Şahrani, yaptığı açıklamada, Yemen'den Suudi  Arabistan'ın sınır kenti olan Necran'a füze atılması sonucu 4'ü Suudi Arabistan vatandaşı, 3'ü yabancı olmak üzere 7 kişinin öldüğünü belirtti.



Yemen'den atılan füzenin Necran kentinin sanayi bölgesine düştüğünü  dile getiren Şahrani, olayda maddi hasarın da meydana geldiğini kaydetti.

 








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