YEMEN'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE SALDIRISI
Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze atılması sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Necran kentinin Sivil Savunma Sözcüsü Ali Şahrani, yaptığı açıklamada, Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti olan Necran'a füze atılması sonucu 4'ü Suudi Arabistan vatandaşı, 3'ü yabancı olmak üzere 7 kişinin öldüğünü belirtti.
Yemen'den atılan füzenin Necran kentinin sanayi bölgesine düştüğünü dile getiren Şahrani, olayda maddi hasarın da meydana geldiğini kaydetti.
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