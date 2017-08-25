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Yemen'de Savaş Uçakları Evleri Bombaladı: Çok Sayıda Sivil Enkaz Altında

YEMEN'DE SAVAŞ UÇAKLARI EVLERİ BOMBALADI: ÇOK SAYIDA SİVİL ENKAZ ALTINDA

Suudi Arabistan jetleri, Yemen'de evleri bombaladı. Enkaz haline gelen evlerden şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin cansız bedeni çıkarıldı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Yemen'de Savaş Uçakları Evleri Bombaladı: Çok Sayıda Sivil Enkaz Altında(7/10)3

Yemen'de Suudi Arabistan jetleri sivillerin yaşadığı evleri vurdu, enkaz altından çıkarılan çocuk cesetlerini Reuters fotoğrafladı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, saldırıda en az 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların bulunduğunu son dakika koduyla geçti.

ENKAZDAN ÇOCUKLARIN CESETLERİ ÇIKARILIYOR

Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, bu kez sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Önceki gün bir oteli yok eden ve en az 35 can kaybına yol açan jetlerin yeni saldırısından feci görüntüler geliyor. Reuters haber ajansı, başkent Sana'da enkaza dönen evlerden çıkarılan çocuk cesetlerinin fotoğraflarını geçiyor.

KOALİSYON UÇAKLARI DÖRT AYRI NOKTAYI HEDEF ALDI

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, koalisyon uçakları Sana'nın Fec Atan bölgesindeki dört ayrı noktayı hedef aldı. İran destekli Husilerin televizyonu El Mesira, gece gerçekleşen saldırılardan sonra enkaz altında sivillerin olduğunu bildiriyor.

ÜLKEDE YILLARDIR SİLAH SESLERİ YANKILANIYOR

Yemen'de Çarşamba günü bir otelin vurulmasıyla kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yıllardır silahların susmadığı iç savaş ülkesi Yemen'de, İran destekli Husiler başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.

Çalkantılı yıllar geçiren ülke, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden ve Taiz'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Hadi taraftarlarıyla Husiler Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

GEÇEN YIL YÜZLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.

Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.

Yemen'de açlık ve hastalıktan binlerce çocuk öldü. Son kolera salgınında yarım milyondan fazla insan hastalandı, 2 bini aşkın can kaybı meydana geldi.

14 milyon kişinin temiz içme suyuna ulaşamadığı iç savaş ülkesinde, büyük şehirlerde çöpler de toplanmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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