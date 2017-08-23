YEMEN'DE SAVAŞ UÇAKLARI BİR OTELİ VURDU: 30 ÖLÜ
İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçakları bir oteli bombaladı. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
2014'ten bu yana iç savaşın yaşandığı Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları bir oteli vurdu. 30 kişinin hayatını kaybetti saldırıda onlarca kişi yaralandı.
ÜLKEDE YILLARDIR SİLAH SESLERİ SUSMUYOR
İran destekli Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bir otelin savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.
Al Jazeera televizyonu, Suudi arabistan'ın başını çektiği koalisyon uçaklarının saldırısında 30 kişinin öldüğünü bildiriyor.
Yıllardır silahların susmadığı iç savaş ülkesi Yemen'de, Husiler başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.
Kaynak: haberinburada
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