Yemekten sonra bir bardak çay veya kahve içmek geleneklerimizde var. Ancak genelde keyif için sürdüğümüz bu alışkanlık mideyi de rahatlatıyor.



Yemekten sonra bir bardak çay veya kahve içmek geleneklerimizde var. Ancak genelde keyif için sürdüğümüz bu alışkanlık mideyi de rahatlatıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, aynı zamanda yağların yakılmasında da önemli bir rol oynuyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen çaylar...



ZENCEFİL ÇAYI



Zencefil mide bulantısını giderir. Kabızlığa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır.



NANE ÇAYI



Kronik hazımsızlık çeken kişilere nane çayı önerilmektedir. Nane, karın kaslarını ve bağırsakları rahatlatır.



REZENE ÇAYI



Yemeklerin öğütülme hızını arttıran rezeneyi bir fincan su icine koyduktan sonra demlenmeye bırakarak tüketebilirsiniz.







kaynak:sabah