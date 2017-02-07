Ab De Sınır Kontrolleri Tekrar Uzatıldı
Tsk'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 5 Pkk Hedefi Vuruldu
Yemekten Sonra 1 Bardak Çay İçmeyi İhmal Etmeyin!
Rus Hava Kuvvetlerine 'ani Denetim' Emri
Mehmet Ali Erbil, Kanal D'ye Transfer Oldu
5 Milyon Emekliye 355 Lira Zam!
Tff'den Flaş Van Persie Kararı!
Sürücü Polise, Vatandaş Sürücüye Yumruk Attı!
Yıldırım'dan Chp'ye Sert Eleştiri: Millete Gitmeye Korkuyorlar
Devlet Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı Tercih Edeceğiz
1 Milyon Kişiye Kredi Ve Hibe Fırsatı Var
Son Dakika! Esad'dan Trump Açıklaması!
Melih Gökçek'ten 'deprem Neden Oluyor' Açıklaması
Facebook, 2 Milyar Kullanıcıya Ulaşmanın Planlarını Yapıyor
Siber Saldırganların Bu Yaptığı Pes Dedirtti!
Lg'den Telefonu Saran Ekran Patenti
Türkiye'de Kaç Kişi Oyun Oynuyor? Duyunca Şaşıracaksınız!
Motorola, Mwc 2017'de Ne Tanıtacak?
Sniper Elite 4 Ps4 Pro Ve Directx 12'yi Destekleyecek
Akıllı Telefon Pilleri Hakkında Efsaneler Ve Gerçekler

yemekten sonra 1 bardak çay içmeyi ihmal etmeyin!

YEMEKTEN SONRA 1 BARDAK ÇAY İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN!

Yemekten sonra bir bardak çay veya kahve içmek geleneklerimizde var. Ancak genelde keyif için sürdüğümüz bu alışkanlık mideyi de rahatlatıyor.

Tarih : 07 Şubat 2017, 12:25
Puan Ver : Yemekten Sonra 1 Bardak Çay İçmeyi İhmal Etmeyin!(6/10)5


Yemekten sonra bir bardak çay veya kahve içmek geleneklerimizde var. Ancak genelde keyif için sürdüğümüz bu alışkanlık mideyi de rahatlatıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, aynı zamanda yağların yakılmasında da önemli bir rol oynuyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen çaylar...



ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil mide bulantısını giderir. Kabızlığa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır.



NANE ÇAYI



Kronik hazımsızlık çeken kişilere nane çayı önerilmektedir. Nane, karın kaslarını ve bağırsakları rahatlatır.



REZENE ÇAYI



Yemeklerin öğütülme hızını arttıran rezeneyi bir fincan su icine koyduktan sonra demlenmeye bırakarak tüketebilirsiniz.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yemekten  Sonra  1  Bardak  Çay  İçmeyi  İhmal  Etmeyin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER