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Yemekler Geç Gelince Garsonu Tekme Tokat Dövdüler

YEMEKLER GEÇ GELİNCE GARSONU TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Çin'de yemeklerin geç gelmesinden şikayetçi olan müşterilerin 48 yaşındaki garsona ellerindeki bardak ve tabaklarla saldırıp kadını dövmesi büyük tepki çekti.

Tarih : 04 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Yemekler Geç Gelince Garsonu Tekme Tokat Dövdüler(9/10)5

Çin'in güneyinde servisten memnun olmayan müşterilerin garsonu dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Çirkin saldırı ülkede büyük olay yarattı.

GARSON HAFİFÇE YARALANDI

Olay, Hunan Eyaleti, Hengyang şehrindeki Tianxiake Çin Restoranı'nda gerçekleşti. 48 yaşındaki garson hafif bir biçimde yaralanırken yerel polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

YEMEK GEÇ GELİNCE SİNİRLENDİLER

Müşterilerin uzun süre beklemekten şikayetçi oldukları, bazılarının ise ücretlerin pahalılığında yakındığını söyleyen görgü tanıkları, müşterilerin sinirlerini restoranda iki yıldır çalışan garsondan çıkardığını anlattı.

Garsona yumruk atan, kafasına bardak ve tabaklarla vuran müşterilerin görüntüleri tepki çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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