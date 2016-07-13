

Yemek yapma geçmişten günümüze insanların en merak ettiği ve en ilgi duyduğu alan olmuştur. Yemek oyunları oynamak dışında yemek insanların yeme ihtiyaçları karşıladığı gibi görsel olarak da etkilemektedir. Günümüzde aşçılar artık estetik olarak da yemeklerine şekil vermekte ve süslemektedirler. Bu süsleme en çok pastacılık sektöründe vardır. Aşçılar artık pastalarını şeker hamuru ile kaplamaktadırlar. Bu şeker hamurlarının birçok rengi vardır. Bu renklerden bazıları mavi, pembe, sarı, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve daha nice renk yer almaktadır. Doğum günlerinde evlilik yıldönümlerinde, yılbaşlarında renkli renkli pastalar yerlerini almaktadır. Bu pastalar tatları ile beğeni kazandıkları kadar desenleri, yaratıcıkları ile de alıcıların gönlünü fethetmektedirler. Pastacılığın en güzel yanlarından birisi de pasta oyunları ile çok eğlenceli vakit geçirirken bu işi gibi sevmeleridir. Bu tür en güzel oyunlar oyunim.com da oynayabilirsiniz.



Aşçılık mesleğinde yemek yapma kadar mutfağın kullanışlılığı da önemlidir. Aşçılar yemeklerini yaparken mutfakta malzemelerini kolayca bulmak ve hızlıca kullanmak isterler. Ayrıca mutfağın rengi de aşçılar için önemlidir. Çünkü aşçılar gün boyu yemek ve tatlı pişirirler. Mutfağın renginin açık, rahatlatıcı renkler olması aşçıların gün boyu çalışmalarını olumlu etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler mutfak bölümünde buna çok dikkat etmelidirler.







Ülkemizde her yörenin kendine özgü yemeği vardır. Örneğin bursanın iskenderi, kastamonunun etli ekmeği, bolunun yayla çorbası gibi birçok yemek sıralamak mümkündür. ülkemizin yemek kültürü çok gelişmiştir. Bu yemekler ülkemizde çok meşhur olduğu kadar yurt dışında da çok popülerdir. Özellikle döneri yurt dışının neresine gitseniz bulabilecek durumdayız. Bu da aslında türk yemeklerinin sadece ülkemizde değil de yabancılar tarafından da çok sevildiğinin bir örneğidir.



Türklere özgü tatlılardan bazıları baklava, höşmerim, kadayıf, sütlaç, Kemalpaşa tatlısı, güllaçdır. Bunlar haricinde de çok farklı, lezzetli tatlı çeşitleri bulunmaktadır. Gaziantep ili tatlı yapma konusunda özellikle ise baklava konusunda aşçıları çok iyi yetişmiştir. Baklava hamuru çok ince açılır ve içine bol malzeme katılarak yetenekli aşçıların ellerinde şekil alır. Pişen baklavaya aromalı şerbet sıcak sıcak dökülür ve dinlenmeye bırakılır. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin yemeden ayrılmaması gerekenlerin başında gaziantepte baklava gelir.



Yemek yapma geçmişte sadece karın doyurma amaçlı iken günümüzde estetik amaçlı ve göze hitap eden şekle dönüşmüştür. Artık insanlar karınlarından önce gözlerinin de doymasını ister olmuşlardır.