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yemek kokusu o hastalığı tetikliyor!

YEMEK KOKUSU O HASTALIĞI TETİKLİYOR!

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan ciddi bir halk sağlığı sorunu, astım.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 14:10
Puan Ver : Yemek Kokusu O Hastalığı Tetikliyor!(7/10)9


Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan ciddi bir halk sağlığı sorunu, astım. Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde her geçen gün daha fazla kişiyi etkisine alıyor. Öyle ki ülkemizde yaklaşık her 100 yetişkinden 5'inde, her 100 çocuktan 15'inde görülür hale gelen astım, bazı önlemler alınmadığı taktirde atağa dönüşerek büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hele de doğanın canlanıp çiçeklerin açtığı, polenlerin havada uçuştuğu bahar aylarında alerjik hastalığı ve astımı olan kişilerin mutlaka tedavilerini düzenli devam ettirmeleri gerekli.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, polenden klimaya, parfüm ve deterjan kokusundan beslenmeye, inşaat yıkımları nedeniyle havaya karışan toz bulutları ve zararlı partiküllerden yemek pişirirken yayılan koku ve buhara dek astımı tetikleyen çok önemli faktörler olduğunu vurguluyor. Özellikle ilkbahar aylarında astım atağında artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, 2 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında; astımı tetikleyen en önemli 10 nedeni anlattı, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yemek  Kokusu  O  Hastalığı  Tetikliyor    haber

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