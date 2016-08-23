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yemek istemeyen çocuğa ne yapılır?

YEMEK İSTEMEYEN ÇOCUĞA NE YAPILIR?

Çoğu annenin en sıkıntılı zamanı çocuklarının yemek yemeyi redettiği zamanlardır. Peki uzamanlar böyle durumlarda ne yapmamızı tavsiye ediyor?

Tarih : 23 Ağustos 2016, 15:59
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Anne ve babanın yeme davranışında etkin rol aldığını belirten Psikolojik Danışman Levent Erdem, “Çocuğunun peşinden, elinde tabak ile koşturan ve kaşığın ucundaki yemeği çocuğun ağzına tıkıştırmaya çalışan anneleri görmeyeniniz var mı? Bunu da anne için ye, bu lokmayı da baba için... Anne ve babalar bununla da yetinmiyor ‘Yemezsen üzülürüm, ağlarım' gibi duygusal şantajlara başvuruyor” derken, bu duygusal baskılar çocuğun ilerideki yaşamında anne babayı üzmemek için istemediği, inanmadığı bir davranış yapısını sergilemesi gibi olumsuz izler bırakabilir. Bu çocuklar beklentilerini doğrudan söylemeyen, kendini ifade ederken ilgisiz ve dolaylı yolları kullanan, iletişim sorunları yaşayan yetişkinlere dönüşebilir” şeklinde konuştu.








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