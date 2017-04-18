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YEMEK BORUSU OLMAYAN VELİ ÖMER BEBEĞE YARDIM ELİ!


YEMEK BORUSU OLMAYAN VELİ ÖMER BEBEĞE YARDIM ELİ!
Tarih : 18 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Yemek Borusu Olmayan Veli Ömer Bebeğe Yardım Eli!(8/10)9


Konya'nın Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmayan 11 aylık Veli Ömer bebeğe Sağlık Bakanlığı tarafından yardım eli uzandı.



Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmadığı için midesine şırınga yardımıyla mama verilen 11 aylık Veli Ömer Koç bebeğin önce karnı daha sonra da tükürüğünün boğazında kalmaması için boğazı delinmişti. Karnının delinmesi sonucu midesine şırınga yardımıyla mama verilen Veli Ömer bebeğin tedavisi için 30 bin lira gerektiği belirtilmişti. Veli Ömer bebeğin yaşadığı dramın ulusal televizyon ve gazetelerde yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleri ile Veli Ömer bebek Ereğli'de yattığı hastaneden alınarak ambulansla Ankara Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildi.



 



kaynak:habertürk








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