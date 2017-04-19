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yelp, robotlarla sipariş teslimatını test ediyor

YELP, ROBOTLARLA SİPARİŞ TESLİMATINI TEST EDİYOR

Robotların iş dünyasında daha fazla yer almaya başladığı bu günlerde, ulaştırmayı da üstlenmeleri bekleniyor. Bu bağlamda Yelp, robotlarla sipariş teslimatını test ediyor.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:56
Puan Ver : Yelp, Robotlarla Sipariş Teslimatını Test Ediyor(7/10)8


Robotların iş dünyasında daha fazla yer almaya başladığı bu günlerde, ulaştırmayı da üstlenmeleri bekleniyor. Bu bağlamda Yelp, robotlarla sipariş teslimatını test ediyor.



Teknolojinin gelişmesiyle robotların üretim ve ulaşım ağında daha aktif bir oyuncu olacağı, artık sektörü takip eden kişilerce az çok biliniyor. Dominos Pizza‘nın robotlar ile pizza ulaştırmayı denediğini, Starbucks'unbir şubesinde sadece mobil sipariş ve ödeme aldığını biliyoruz. Bu girişim ve demelere bir halka daha Amerika'dan eklendi. 2004 yılında kurulan Yelp, robotlarla sipariş teslimatını test ediyor.



Firmaya teknolojik desteği Marblesağlıyor. Marble, kara tabanlı ulaştırma robotları geliştiren bir firma. Test edilen özellik, önceki denemelere benzer mantıkla çalışıyor. Yelp Eat24′ten yemek siparişi verenler, yemeklerin robotlar tarafından getirilmesini onaylarlarsa, bu müşterilerin siparişlerini robotlar getiriyor. Bu müşterilere bir kod veriliyor. Bu kod ile robotların yük yerleştirme bölümü açılıyor ve müşteriler siparişlerini teslim alıyor.



Marble'ninrobotları videoda görebileceğiniz üzere çok da küçük değil. Bu, robotların aynı anda birden fazla nesneyi taşıyabilmesi anlamına geliyor. Marblekurucusu ve CEO'suMatt Delaney,işe yemeklerle başladıklarını ancak robotlarının uzun vadede erzak, ilaç ve paket taşımada yararlı olacağını düşündüklerini belirtti.



Robotlarla teslimat, günden güne yayılıyor. Bakalım bu teknolojiler ülkemize ne zaman uğrayacak?



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