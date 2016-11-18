YELLEN KONUŞUYOR DOLAR REKOR KIRDI
Fed Başkanı Janet Yellen'in dün yaptığı konuşmasında faiz artırımı sinyali vermesiyle dolar/TL 3.40'ı da geçerek yeni rekor kırdı.
Fed Başkanı Janet Yellen'in dün yaptığı konuşmasında faiz artırımı sinyali vermesiyle dolar/TL 3.40'ı da geçerek yeni rekor kırdı. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Fed'in faiz artırımını ertelemesi de ihtimaller arasında gösteriliyordu. Euro/TL ise 3.61 seviyesini aştı.
kaynak:sözcü
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