Fed Başkanı Janet Yellen'in dün yaptığı konuşmasında faiz artırımı sinyali vermesiyle dolar/TL 3.40'ı da geçerek yeni rekor kırdı.



Fed Başkanı Janet Yellen'in dün yaptığı konuşmasında faiz artırımı sinyali vermesiyle dolar/TL 3.40'ı da geçerek yeni rekor kırdı. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Fed'in faiz artırımını ertelemesi de ihtimaller arasında gösteriliyordu. Euro/TL ise 3.61 seviyesini aştı.







kaynak:sözcü