YELLEN, FED'DEKİ GÖREVİNİN ARDINDAN BROOKİNGS ENSTİTÜSÜ'NDE GÖREV ALACAK
Janet Yellen, Fed'deki görevini tamamlamasının ardından ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde görev alacak.
Başkent Washington'da bulunan Brooking Enstitüsünden yapılan açıklamada, 4 yıllık başkanlık dönemi resmi olarak bugün sona erecek Yellen'in, 5 Şubat'tan itibaren kıdemli uzman olarak kuruluşta çalışmaya başlayacağı belirtildi.
SELEFİNİN YOLUNU İZLEDİ
Selefi Ben Bernanke'nin yolunu izleyerek Brookings'in kadrosunda yer almayı kabul eden Yellen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Brookings Enstitüsü'ne katılmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.
FED'İN İLK KADIN BAŞKANI OLDU
Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkanlığa aday göstermemesinin ardından Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı. Fed'in ilk kadın Başkanı Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak kurumda kalma hakkı bulunuyordu.
Yellen'in 4 yıl süren başkanlık döneminde özellikle istihdam alanında çok iyi iş çıkardığını düşünen ekonomistler, Fed'in ilk kadın başkanının, halefi Jerome Powell'a başarılı bir miras bıraktığını vurguluyor. Trump'ın Fed Başkanı seçtiği Powell, yeni görevine 5 Şubat Pazartesi.
Kaynak: haberinburada
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