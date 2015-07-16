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yellen: faizler bu yıl artırılabilir

YELLEN: FAİZLER BU YIL ARTIRILABİLİR

ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen, "Eğer ekonomi beklediğimiz gelişmeyi gösterirse, ekonomik şartlar faizlerin bu yıl artırılmasını ve para politikasının normalleştirmeye başlanmasını uygun hale getirecek" dedi.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 10:48
Puan Ver : Yellen: Faizler Bu Yıl Artırılabilir(5/10)7


ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen, "Eğer ekonomi beklediğimiz gelişmeyi gösterirse, ekonomik şartlar faizlerin bu yıl artırılmasını ve para politikasının normalleştirmeye başlanmasını uygun hale getirecek" dedi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, temsilcilere ABD ekonomisinin genel durumu ve uygulanan para politikasına ilişkin bilgiler verdi.



Enflasyon oranının hala Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğini ve mayıs ayı verilerine göre son 12 ayda sadece 0,25 artış gösterdiği ifade eden Yellen, bu durumun petrol fiyatlarındaki ciddi gerilemenin bir yansıması olduğunu aktardı.



Buna karşın, enerji fiyatlarının son dönemde dengelendiğine dikkati çeken Yellen, "Meslektaşlarım ve ben, geçici faktörlerin etkilerinin kaybolacağını ve enflasyonun, orta vadede iş gücü piyasası güçlendikçe kademeli olarak yüzde 2 hedefimize yaklaşacağını öngörüyoruz" dedi.



Janet Yellen, ayrıca Fed'in faiz artış zamanlamasını toplantı bazında ele almaya devam edeceğini belirtirken, "Eğer ekonomi beklediğimiz gelişmeyi gösterirse, şartlar faizlerin bu yıl artırılmasını ve para politikasını normalleştirmeye başlanmasını uygun hale getirecek. Aslında, birçok FOMC üyesi haziran toplantımızda, faiz artışına yıl sonundan önce gidilmesinin uygun olacağı tahmininde bulundu " ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda, faiz artışının kademeli olacağı taahhüdünü yenileyen Yellen, ilk faiz artışının abartılmaması gerektiğinin altını çizdi.








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