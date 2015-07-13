O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yellen: bu yıl faiz artar

YELLEN: BU YIL FAİZ ARTAR

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in faizi bu yıl artırmasını beklediğini söyledi

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:29
Puan Ver : Yellen: Bu Yıl Faiz Artar(8/10)6


Fed Başkanı Janet Yellen, ekonominin yılın geriye kalan kısmında istikrarlı biçimde büyümesini beklediğini söyledi. Cleveland'da bir toplantıda konuşan Yellen, Fed'in faizi bu yıl artırmasını beklediğini açıkladı. Yellen, istihdam piyasasında iyileşmenin sürüp sürmeyeceğini izlerken, enflasyonun gelecek bir kaç yıl içinde yüzde 2 hedefine ulaşacağı konusunda emin olmak istediklerini ifade etti.



'EYLÜL FAİZ ARTIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN'



Öte yandan Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Amerikan ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi halinde Eylül ayının faiz artırımı için doğru zaman olabileceğini söyledi.








Etiketler: Yellen  Bu  Yıl  Faiz  Artar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER