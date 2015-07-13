

Fed Başkanı Janet Yellen, ekonominin yılın geriye kalan kısmında istikrarlı biçimde büyümesini beklediğini söyledi. Cleveland'da bir toplantıda konuşan Yellen, Fed'in faizi bu yıl artırmasını beklediğini açıkladı. Yellen, istihdam piyasasında iyileşmenin sürüp sürmeyeceğini izlerken, enflasyonun gelecek bir kaç yıl içinde yüzde 2 hedefine ulaşacağı konusunda emin olmak istediklerini ifade etti.







'EYLÜL FAİZ ARTIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN'







Öte yandan Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Amerikan ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi halinde Eylül ayının faiz artırımı için doğru zaman olabileceğini söyledi.