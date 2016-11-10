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yeliz yeşilmen'den tesettürlü paylaşım

YELİZ YEŞİLMEN'DEN TESETTÜRLÜ PAYLAŞIM

Güzelliği ve giydiği cesur kıyafetlerle bir döneme damgasını vuran eski model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, evlendikten sonra bambaşka biri oldu.

Tarih : 10 Kasım 2016, 14:34
Puan Ver : Yeliz Yeşilmen'den Tesettürlü Paylaşım(6/10)8


Güzelliği ve giydiği cesur kıyafetlerle bir döneme damgasını vuran eski model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, evlendikten sonra bambaşka biri oldu.



Mehmet Ali Erbil'le birlikte rol aldığı dizideki sahneleri ile adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturduktan sonra televizyon dünyasından uzaklaştı. İki çocuk annesi Yeşilmen, son olarak sosyal medya hesabından Eyüp Sultan ziyaretinden fotoğraf paylaştı. Ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafa, "Yüce Rabbime bugün daha yakındık. Huzur bu. Dostlarla Sabah 5'de kalkıp 6'da cami ve saatlerce dua" notunu düştü.



 



kaynak:sabah








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