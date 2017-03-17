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yeliz yeşilmen: organlarımla konuştum...

YELİZ YEŞİLMEN: ORGANLARIMLA KONUŞTUM...

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün koltuk altında oluşan kist nedeniyle önemli bir ameliyat geçirdi.

Tarih : 17 Mart 2017, 16:46
Puan Ver : Yeliz Yeşilmen: Organlarımla Konuştum...(10/10)10


Sağ koltuk altında oluşan kist nedeniyle tedavi gören Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün ameliyat masasına yattı.



Geçirdiği riskli ameliyatın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeşilmen, maneviyatı yüksek bir insan olduğunun altını çizerken, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.



Yeşilmen'in paylaşımı şöyle:

"Hayırlı cumalar. İçimden ER-REZZAK demek geldi ve hemen anlamına baktım. Cuma kalbimin sesini dinlemem gerek bir kez daha anladım. Bol bol dua edelim. Ameliyat öncesi namazımı kıldım aynen sezaryen ameliyatlarındaki gibi. Hayatım boyunca 5. büyük ameliyatımı geçirdim ve hepsinde küçük Kuran-ı Kerim yanımdaydı. Ve narkoz öncesi son sözüm 'kitap hep yanımda kalacak' demem oldu. Çıkar çıkmaz narkoz fazla aldığım için toparlamam zor oldu. Ama organlarımla konuştum, onlara seslendim rabbime yine dua ettim. Ve çok şükür ağrım var ama toparladım. Bunları size niye anlattım içimden geldi. Yer gök dua üstüne kurulu. İnancım olmasa ben biterim. Rabbime öyle büyük bir bağla bağlıyım ki beni ayakta tutan o inancım. Bilen bilir arabamda, çantamda, her evimde, her odamda boy boy Kuran-ı Kerim vardır çok şükür. Hayırlı cumalar."

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yeliz  Yeşilmen  Organlarımla  Konuştum    haber

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