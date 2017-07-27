YEKA, 1 AYDA KEBAN BARAJI KADAR ENERJİ ÜRETECEK
YEKA ihalesi için teklifler alındı. Projeyle birlikte Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani bin megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için teklifler alındı. Dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi. Projeyle en az 1 milyar dolar olması beklenen bu yatırımla Türkiye'nin en büyük enerji üretim tesisi olan Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani bin megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.
YÜZDE 65 YERLİLİK ZORUNLULUĞU
Projeye ilişkin diğer ayrıntılar da oldukça heyecan verici. Çünkü bugüne kadar rüzgar enerjisi yatırımlarının tamamı ithaldi.
YEKA rüzgar ihalesi kapsamında kurulacak bin megavatlık rüzgar santrali yatırımda yüzde 65 yerli ekipman kullanılması zorunluluğu var.
YERLİ İŞLETMELER BİNLERCE FARKLI PARÇA ÜRETECEK
Rüzgar türbinleri kule, kanat ve rotor denilen üç ana kısımdan oluşuyor. Bu kısımların her biri yüzlerce, binlerce farklı parçanın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılıyor. YEKA ihalesi, işte bu binlerce farklı parçayı uluslararası standartta üretecek yerli işletmeleri gerekli kılıyor.
DAHA ÖNCE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLER ÜRETİLECEK
Üretimi hiç olmayan parçaların üreticisi ortaya çıkacak, üretimi bulunan ürünler konusunda da işletmeler kendilerini rüzgar santralinin gerektirdiği uluslararası yüksek standartlara taşıyacak.
Kaynak: haberinburada
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