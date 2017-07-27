Gürcü Şebeke Ucuz Araba Satma Bahanesiyle Türk Vatandaşları Dolandırdı
Ülker Ve Nissin, Makarna Fabrikasını Oba'ya Satıyor
Yeka, 1 Ayda Keban Barajı Kadar Enerji Üretecek
Son Dakika! Hdp'nin İki Kaçak Vekilinin Milletvekilliği Düşürüldü
Dev İhaleyle İlgili Bakan’Dan İlk Açıklama:Ekonomiye Güvenin Teyididir
Erdoğan'ın Yardımcı Doçentlik Çağrısı Sonrası Yök'ten İlk Adım
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
Yayladaki Horon Halkasına Jandarma Ekipleri De Katıldı
Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Karşı Oynamak İsterim
Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
Lunapark'ta Facia! Eğlenceleri Kabusa Döndü: 1 Ölü, 7 Yaralı
Cimbom, Feghouli Yi Bitirdi! Sıra Takımında
Parktaki Bir Yanlış Anlaşılma, Hayatını Kabusa Çevirdi
Sakarya'daki Uyuşturucunun İzini Süren İstanbul Polisi, Ormancı Kılığına Girmiş
Beşiktaş, Barcelona'dan Munir El Haddadi'yi Kiralamak İstiyor
Ordudaki Fetö'cülerin İsimlerini Tuncay Özkan'a Eski Bir Hakem Vermiş
Dev İhaleye Teklif Veren Firmalar Belli Oldu
Merkez Bankası Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Şehidin 7.5 Aylık Hamile Eşi, Paylaşımıyla Yürekleri Dağladı
R. Madrid'li Oscar Rodriguez, Attığı Falsolu Golüyle Herkesi Şaşkına Çevirdi

YEKA, 1 Ayda Keban Barajı Kadar Enerji Üretecek

YEKA, 1 AYDA KEBAN BARAJI KADAR ENERJİ ÜRETECEK

YEKA ihalesi için teklifler alındı. Projeyle birlikte Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani bin megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Yeka, 1 Ayda Keban Barajı Kadar Enerji Üretecek(10/10)6

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için teklifler alındı. Dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi. Projeyle en az 1 milyar dolar olması beklenen bu yatırımla Türkiye'nin en büyük enerji üretim tesisi olan Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani bin megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.

YÜZDE 65 YERLİLİK ZORUNLULUĞU

Projeye ilişkin diğer ayrıntılar da oldukça heyecan verici. Çünkü bugüne kadar rüzgar enerjisi yatırımlarının tamamı ithaldi.

YEKA rüzgar ihalesi kapsamında kurulacak bin megavatlık rüzgar santrali yatırımda yüzde 65 yerli ekipman kullanılması zorunluluğu var.

YERLİ İŞLETMELER BİNLERCE FARKLI PARÇA ÜRETECEK

Rüzgar türbinleri kule, kanat ve rotor denilen üç ana kısımdan oluşuyor. Bu kısımların her biri yüzlerce, binlerce farklı parçanın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılıyor. YEKA ihalesi, işte bu binlerce farklı parçayı uluslararası standartta üretecek yerli işletmeleri gerekli kılıyor.

DAHA ÖNCE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Üretimi hiç olmayan parçaların üreticisi ortaya çıkacak, üretimi bulunan ürünler konusunda da işletmeler kendilerini rüzgar santralinin gerektirdiği uluslararası yüksek standartlara taşıyacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeka  1  Ayda  Keban  Barajı  Kadar  Enerji  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER