

İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katıldığı eş zamanlı asayiş uygulamasında, aranan 192 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü terör, narkotik, asayiş, özel harekat, trafik, mali ve organize suçlarla mücadele şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerine bağlı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" adlı uygulamada, 28 bin 836 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından koordine edilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 192 şüpheli yakalandı. Aramalarda 28 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uzun namlulu silah, 188 gram uyuşturucu madde, 232 karton kaçak sigara, bir tombala makinesi ve 31 bin sahte banknot ele geçirildi.Durdurulan 6 bin 430 araçtan 432'sine işlem yapıldı.