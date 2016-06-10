'YEDİTEPE HUZUR' OPERASYONU: 78 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul'da polis ekipleri, 'Yeditepe Huzur' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 78 kişi yakalanırken, çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'Yeditepe Huzur' adı altında il genelinde asayiş operasyonu gerçekleştirdi. 5 bin personelin katılımıyla gerçekleşen uygulama, 39 ilçede 129 noktada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönetiminde gerçekleşti.
Uygulamanın bilançosu ise şöyle:
-16 bin 355 GBT sorgusu yapılmış, 78 aranan kişi yakalanmıştır.
-3 bin 825 araç sorgusu yapılmış, 82 araç trafikten men edilmiştir.
-358 adet işyeri denetlenmiş, 20 işyerine işlem uygulanmıştır.
-291 gram uyuşturucu madde ele geçirilmştir.
-1 pompalı tüfek, 10 adet tabanca ve 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir.
-Toplam 155 bin 818 TL trafik para cezası kesilmiştir.
-18 kişi suç ve suç unsuru ile yakalanmıştır
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