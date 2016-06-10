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'yeditepe huzur' operasyonu: 78 kişi gözaltında

'YEDİTEPE HUZUR' OPERASYONU: 78 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul'da polis ekipleri, 'Yeditepe Huzur' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 78 kişi yakalanırken, çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : 'yeditepe Huzur' Operasyonu: 78 Kişi Gözaltında(7/10)9


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'Yeditepe Huzur' adı altında il genelinde asayiş operasyonu gerçekleştirdi. 5 bin personelin katılımıyla gerçekleşen uygulama, 39 ilçede 129 noktada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönetiminde gerçekleşti.



 Uygulamanın bilançosu ise şöyle:



-16 bin 355 GBT sorgusu yapılmış, 78 aranan kişi yakalanmıştır.



-3 bin 825 araç sorgusu yapılmış, 82 araç trafikten men edilmiştir.



-358 adet işyeri denetlenmiş, 20 işyerine işlem uygulanmıştır.



-291 gram uyuşturucu madde ele geçirilmştir.



-1 pompalı tüfek, 10 adet tabanca ve 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir.



-Toplam 155 bin 818 TL trafik para cezası kesilmiştir.



-18 kişi suç ve suç unsuru ile yakalanmıştır








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