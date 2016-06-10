

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'Yeditepe Huzur' adı altında il genelinde asayiş operasyonu gerçekleştirdi. 5 bin personelin katılımıyla gerçekleşen uygulama, 39 ilçede 129 noktada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönetiminde gerçekleşti.







Uygulamanın bilançosu ise şöyle:







-16 bin 355 GBT sorgusu yapılmış, 78 aranan kişi yakalanmıştır.







-3 bin 825 araç sorgusu yapılmış, 82 araç trafikten men edilmiştir.







-358 adet işyeri denetlenmiş, 20 işyerine işlem uygulanmıştır.







-291 gram uyuşturucu madde ele geçirilmştir.







-1 pompalı tüfek, 10 adet tabanca ve 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir.







-Toplam 155 bin 818 TL trafik para cezası kesilmiştir.







-18 kişi suç ve suç unsuru ile yakalanmıştır