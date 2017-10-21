Adana'da tatlıcıda tatlı yiyip kola içtikten sonra 250 TL çalan hırsız, "Bir dahakine daha fazla para isterim" notu bıraktı. 3 saat içinde yakalanan hırsızın bu anları, kameraya yansıdı.

Adana'da bir tatlıcıya girip tatlı yiyip kola içtikten sonra 250 lira çalan hırsız tatlı kutusuna "bir dahakine daha fazla para isterim" notu bırakırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

YEDİ, İÇTİ, SOYDU, NOT BIRAKTI: BİR DAHAKİNE DAHA ÇOK PARA İSTERİM

Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesinde bulunan bir tatlıcı da meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.S., sabah saat 05.00'te tırmanarak tatlıcı dükkanına girdi. İlk başta rafta bulunan tatlıdan yiyen F.S., dolaptan aldığı gazlı içeceği içtikten sonra bozuk para çekmecesindeki toplam 250 lira metal parayı cebine doldurdu. Dükkandaki parayı çalan F.S., daha sonra tatlı kutularından bir tanesinin içine "Bir dahakine daha çok para isterim" diye not yazdıktan sonra kayıplara karıştı.

"EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU"

Sabah iş yerini açan Mahmut Baylas, hırsızın yazdığı notu görünce durumu polise bildirdi. Baylas, daha önce de aynı kişinin iş yerinden hırsızlık yaptığını ancak şikayetçi olmadıklarını da bildirdi. Olay, polise intikal etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hem hırsızın aynı iş yerine iki kez girmesi hem de iş yeri sahipleriyle dalga geçer gibi not bırakması üzerine zanlının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde özel ekip kurularak hırsızın hemen yakalanması talimatı verdi.

3 SAAT SONRA YAKALANDI

Bu talimat üzerine hırsızlık dedektifleri oluşturdukları özel ekiple güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek şahsın kimliğini belirledi. Kimlikten hırsızın adresini bulan polisler, 17 yaşındaki F.S.'yi şikayetten sadece 3 saat sonra evinde yakaladı. Hırsızlık dedektifleri aynı gün yakaladığı F.S.'nin üzerinde yaptığı arama da dükkan çaldığı ileri sürülen 123 lira para buldu. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen F.S., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

"NOTU GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Bu arada tatlıcıda çalışan ve notu da sabah iş yerine gelince okuyan Mehmet Demirkıran, "Hırsız damdan iş yerimize girmiş. Burada önce tatlı yemiş, kola içmiş sonrada bozuk paraları almış. Daha sonrada tatlı kutusu içine "Bir dahakine daha fazla para isterim" notu bırakmış. Bu notu görünce şok olduk, bir taraftan da güldük. Şikayetçi olduk, hırsız yakalandı. Emniyet müdürüne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada