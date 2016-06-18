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‘yedi bela' operasyonu

‘YEDİ BELA' OPERASYONU

Ekipler, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beyoğlu’ndaki baskınlarla çetenin 7 üyesini gözaltına aldı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:21
Puan Ver : ‘Yedi Bela' Operasyonu(9/10)6


Ekipler, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beyoğlu'ndaki baskınlarla çetenin 7 üyesini gözaltına aldı.



12 ayrı suç



Aramalarda, 3 adet tabanca ve şarjörleri, 142 adet mermi, 25 adet çek ve senet ile 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin farklı tarihlerde 2 kişiye zorla 580'er bin liralık senet imzalattırdıkları, F.A. isimli vatandaşın da 780 bin lirasını yağmaladıkları belirlendi.








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