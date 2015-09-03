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YDS giriş belgeleri erişime açıldı !

YDS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI !

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi giriş belgeleri erişime açıldı.

Tarih : 03 Eylül 2015, 17:28
Puan Ver : Yds Giriş Belgeleri Erişime Açıldı !(9/10)11


ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 13 Eylül'de yapılacak YDS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina veya salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Sınav için giriş belgesi gönderilmeyecek, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinecek.



Belgenin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri bulunacak.








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