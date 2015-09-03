

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 13 Eylül'de yapılacak YDS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina veya salonlara atanma işlemleri tamamlandı.







Sınav için giriş belgesi gönderilmeyecek, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinecek.







Belgenin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri bulunacak.