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yazlık almak yatırım değil lüks

YAZLIK ALMAK YATIRIM DEĞİL LÜKS

Gayrimenkul uzmanları, yaz dönemlerinin en çok tartışılan konularından olan ‘yazlık alma' fikrinin yatırım için iyi bir araç olmadığı görüşünde.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 10:44
Puan Ver : Yazlık Almak Yatırım Değil Lüks(6/10)4


-Gayrimenkul uzmanları, yaz dönemlerinin en çok tartışılan konularından olan ‘yazlık alma' fikrinin yatırım için iyi bir araç olmadığı görüşünde.



-Onursal Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün:



Yazlık, eğlenmek için güzel bir seçenek ama gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirildiğinde arsa, ev, işyeri, devremülk, tarla ve çiftlik gibi argümanlar arasında getirisi en az olan enstrüman” 



 



Yaz aylarının gelmesi ve tatil döneminin başlamasıyla yazlıklara akın edenlerin en büyük hayali tatillerini geçirdikleri yerlerden bir ev satın alabilmek. Yatırım amacıyla yazlık almanın ekonomik olarak doğru bir tercih olmadığını dile getiren uzmanlar, satın alma yerine kiralama seçeneğinin daha doğru olduğu görüşünde.



 



Onursal Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, yaz aylarında en çok ‘yatırım için yazlık alınır mı?' sorusuyla karşılaştıklarını belirterek, yazlık alımlarını ekonomik bir yatırımdan ziyade sosyal bir yatırım olarak değerlendirdiklerini söyledi.



 



Yazlık evlerin, kişinin kendisine, ailesine ve yaşam standartlarına yaptığı bir yatırım olabileceğine dikkati çeken Öngün, “Yatırım kelimesini kullanırken farklı etmenler devreye giriyor. Maddi durumunuz, almak istediğiniz yerin lokasyonu, o bölgenin potansiyeli, metrekare birim fiyatı, kira çarpanı, etrafınızda yer alan yaşam alanları... Ülkemizde yazlık alanların büyük çoğunluğu bahsettiğimiz bu etmenlerin hemen hiç birini dikkate almıyor” dedi.



 



Kiralama seçeneğini düşünebilirler”



 



Türkiye'de yazlık kullanımının yılın belirli dönemlerini kapsayan bir alışkanlık olduğunu söyleyen Öngün, şöyle devam etti:



 



“Bu tür yerler yılın en çok 3-4 ayında kullanılan ve kalan dönemlerde kapısına kilit vurulan evler. Yazlık yerlerde yükselen sitelerin büyük çoğunluğu kış aylarında adeta hayalet kentleri andırıyor. Ayrıca, kimi durumlarda tatilci, kendi yazlık bölgesinden sıkılıyor ya da o bölgeye yeni gelen komşularından rahatsızlık duyuyor. Bu gibi durumlarda da kendi yazlıklarına gitmek istemeyen tatilciler ayrıca bir ücret ödeyip farklı yerlerde tatil yapıyor. Özellikle çocukların büyümesinin ardından aile bireylerinin farklı yerlerde tatil yapma isteği doğabiliyor. Yazlık almak isteyenlerin tüm bunları iyi değerlendirmesi lazım. Yazlık, eğlenmek için güzel bir seçenek ama gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirildiğinde arsa, ev, işyeri, devremülk, tarla ve çiftlik gibi argümanlar arasında getirisi en az olan enstrüman. Satın almak yerine kiralama seçeneği daha cazip olabilir. Bu seçeneği kullananlar daha az bütçeyle her yıl farklı yerde, farklı konseptler sunan tatillerin  keyfini çıkarabilirler.”








Etiketler: Yazlık  Almak  Yatırım  Değil  Lüks    haber

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