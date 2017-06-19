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yazın gözlerimizi tehdit eden 9 etken

YAZIN GÖZLERİMİZİ TEHDİT EDEN 9 ETKEN

Deniz, güneş ve kum üçlüsünün göz kırptığı, gerek yetişkinler gerekse çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz mevsimi, verdiği enerjinin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:06
Puan Ver : Yazın Gözlerimizi Tehdit Eden 9 Etken(7/10)7


Deniz, güneş ve kum üçlüsünün göz kırptığı, gerek yetişkinler gerekse çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz mevsimi, verdiği enerjinin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yeterince temizlenmemiş havuzlardan klimaya, güneşten kum ve toz kaçmasına dek birçok yaz tehlikesi gözümüzde önemli sorunlara yol açabiliyor.



Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Özkan "Yaz aylarında dış etkenler bazı göz hastalıklarının oluşmasına bazılarının da şiddetinin artmasına neden olurlar. Bu dış etkenlerden korunmanın basit ve etkili yöntemleri var. Oluşabilecek göz rahatsızlıklarının farkında olmak ve onlardan kaçınmak oldukça önemli. Önleyemediğimiz durumlarda ise çok gecikmeden göz doktoruna başvurmak, 'geçer' diye beklememek gerekir. Zira küçük bir ihmal, ileride ciddi görme kayıplarına bile neden olabilir " diyor. Doç. Dr. Berna Özkan, gözlerimizde yazın kapıyı en sık çalan tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



ENFEKSİYONLARA DİKKAT!



Plaj, piknik ve kamp yerleri gerekli hijyen sağlanamazsa keyfinize gölge düşürebilir. Örneğin; kirli elle göze dokunmak gözlerin mikrop kapmasına kolayca yol açabildiğinden, ellerinizi olabildiğince temiz tutun. Çocuklar kendi temizliklerini sağlamada daha deneyimsiz olduklarından göz enfeksiyonuna daha sık maruz kalıyorlar. Bu nedenle çocuklara da el temizleme alışkanlığı kazandırmak önemli.



KONTAKT LENS İHMALİ



Kontakt lenslerin dikkatsiz kullanımı yazın göz enfeksiyonlarını artırıyor. Kontakt lensi takıp çıkarmadan önce ellerinizi yıkayın. Lens solüsyonlarını ve lens kutularını mutlaka temiz bir şekilde saklayın. Tatilde en uygunu günlük lens kullanmak. Kontakt lens ile havuza girmek olası enfeksiyon ajanlarının lense yapışarak göze bulaşmasını kolaylaştıracağından deniz ve havuza lens yerine numaralı yüzücü gözlüğü ile girin.



KLOR



Yaz aylarında yaptığımız aktiviteler göz travmaları riskini artırırken, en sık yaşanan travma, havuzlara hijyen için konulan klordan kaynaklanıyor. Kimyasal bir ajan olan klor, gözümüze zarar verebildiğinden mutlaka havuzda yüzücü gözlüğü kullanın.



KUM VE TOZ KAÇMASI



Özellikle plaj ve kırsal alanlarda gözümüze sıkça kaçabilen kum, toz veya otlar da önemli risk unsurları. Gözünüze kaçan yabancı cisim görülüyorsa bir gözyaşı damlasıyla gözlerinizi yıkayıp cismin dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama görülmüyorsa göz doktoruna görünmelisiniz. Zira yabancı cisim korneayı çizerek enfeksiyona hatta kalıcı hasara yol açabilir.



GÖZE GELEN DARBELER



Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Özkan "Açık havada yapılan sporlar sırasında gözümüz direkt top, dirsek, diz gibi dış etkenler nedeniyle travmaya uğrayabilir. Bu travmalar gözün ciddi şekilde parçalanmasına, retina yırtıklarına, göz içi kanamalarına ve ödemine neden olabilir. O an önemsenmeyen bir darbe, ileride körlüğe bile yol açabilir. Koruyucu bir spor gözlüğü takmak bu riskleri azaltmak açısından faydalıdır" diyor.



 



kaynak:sabah








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