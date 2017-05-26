

Çoğu zaman göz ardı ettiğimiz yazılım güncellemeleri aslında çok büyük önem taşıyor. Kullandığımız yazılımları neden güncellemeliyiz? Güncellemezsek başımıza neler gelebilir?



Bilgisayarınızı ya da akıllı telefonunuzu her zamanki gibi, bir sorun yaşamadan kullandığınız bir anda karşınıza çıkan güncelleme uyarılarına anlam veremeyenlerden misiniz? Her şey normal gözükürken neden güncellemekle uğraşayım ki diye düşünebilirsiniz. Güncelleme yapılırken beklemek istemeyebilirsiniz. Ancak daha sonra canınızın çok daha fazla sıkılmamasını istiyorsanız yazılım güncellemeleri için çıkan uyarıları dikkate almalısınız.



Kullandığınız yazılımların geliştiricileri, yazılımları kullanıma sunduktan sonra bırakıp gitmiyorlar. Telefonunuzda oynadığınız en basit oyundan, bilgisayarınızın çalışmasını sağlayan işletim sistemlerine kadar tüm yazılımlar sürekli bir gelişim ve değişim halindeler. Geliştiriciler yazılımlara yeni özellikler eklemek, olası güvenlik tehditlerine karşı önlem almak ya da hataları gidermek için güncellemeler yayınlıyorlar. Yani bu güncelleme uyarılarının sürekli karşınıza çıkmasının bir nedeni var. O da yazılımı sizin için daha iyi ve güvenli bir hale getirmek.



Bu güncellemelerin neden yapıldığını daha detaylı bir şekilde görüp yapmayınca başınıza neler gelebileceğini anlayınca siz de karşınıza çıkan uyarıları dinleyeceksiniz.WannaCry Örneği



Tüm dünyayı etkisi altına alan WannaCry'ın neden bu kadar tesirli olabildiğini biliyor musunuz? WannaCry tüm dünyaya yayılabildiyse bunu güvenlik güncellemelerini zamanında yapmayan sistem yöneticilerine borçlu. Microsoft, WannaCry'ın faydalandığı açığı Mart ayında, yani olayın patlak vermesinden 2 ay gibi uzun bir süre önce kapatmıştı. WannaCry'dan etkilenen bilgisayarlar ya güvenlik güncellemelerini yapmayan Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları ya da desteği yıllar önce sona eren Windows XP kullanıcılarıydı.



WannaCry, yazılım güncellemeleri zamanında yapılmadığında neler olabileceğinin en somut örneği oldu. Kullanıcılar aylar önce çıkan güncellemeyi yapmış olsaydı belki de bugün WannaCry'ın adını bile duymayacaktık. Bu örneği vermemizin nedeni ise yazılım güncellemelerinin en önemli nedenini daha iyi ortaya koymak istememiz.



Siber saldırı teknikleri her gün gelişiyor. Her gün 100 bine yakın yeni zararlı yazılım keşfedildiği belirtiliyor. Yazılım geliştiriciler de bu tehditlere aynı hızda ayak uydurmak durumunda. Keşfedilen bir açığın düzeltilmesi için güncellemeler hızla yayınlanmak zorunda. Kullanıcılar da güvenlik güncellemelerini aynı hızla yapmadıkları takdirde sonuçlarına katlanmayı göze almış oluyorlar.



İşletim sistemlerinden CMS'lere, web tarayıcılarından ofis uygulamalarına kadar birçok yazılım siber saldırganlar tarafından sisteminizi ele geçirmek için kullanılabiliyor. Yazılım güncellemelerini zamanında yapmanız için en büyük neden kesinlikle bu.



Hatasız Yazılım Olmaz



Dünya üzerinde her yönüyle mükemmel, hiçbir hata barındırmayan bir yazılım yoktur ve olmayacak. Yazılımlar her ne kadar son sürüme ulaşmadan önce birçok testten geçse de gerçek kullanım esnasında önceden görülemeyen hataların çıkması şaşılacak bir şey değil.



Geliştiriciler de kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yazılımlarını gelen geri bildirimlere göre sürekli geliştirmek ve düzeltmek zorunda. Yoksa kullanıcılar rahatlıkla benzer başka bir yazılıma geçiş yapabilir. Bu nedenle geliştiriciler belli aralıklarla, yazılımlarında keşfedilen hataları gideren güncellemeler yayınlıyor.



Siz de kullandığınız daha hatasız ve iyi bir kullanım deneyimi bekliyorsanız, geliştiricilerin bu amaçla hazırladığı güncellemeleri yapmayı ihmal etmeyin.



Yepyeni Özellikler



Güncellemelerin hepsi sizleri saldırılara karşı korumak ya da mevcut hataları kapatmak için yayınlanmıyor. Birçok güncelleme yazılımınıza yeni ve faydalı özellikler ekliyor. Geliştiriciler, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle kendi kafalarındaki fikirleri bir araya getirerek büyük çaplı güncellemeler yayınlayabiliyorlar. Böylece kullanıcılara çok daha fazla yeni işlev ve özellik sunulmuş oluyor.



Bu tür güncellemelere örnek olarak Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Windows 10 için yaptığı Creators Update'i verebiliriz. Kullanıcı eğilimlerini ve ihtiyaçlarını inceleyen Microsoft, buna göre hazırladığı yeni işlevleri ve özellikleri bu güncelleme ile Windows 10'a ekledi. Bu güncellemeyi yapan kullanıcılar da bu yeni ve faydalı işlevleri kullanmaya başladı.



Genel olarak bakıldığında yazılım güncellemelerinin kullanıcıya sunduğu çok sayıda fayda var. Bizim size tavsiyemiz güncelleme uyarılarına çok kızmayın ve zamanında güncellemelerinizi yapın. Otomatik güncelleme ayarlarınızı da kapatmayın. Güncel olmayan bir yazılımın başına neler geleceğini kimse bilemez. Güncellemenizi yapın, rahat uyuyun.



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