Yazılı Durum Özelliği Whatsapp'a Geri Geliyor
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yazılı durum özelliği whatsapp'a geri geliyor

YAZILI DURUM ÖZELLİĞİ WHATSAPP'A GERİ GELİYOR

Whatsapp'ın son özelliklerinden hikaye özelliğini sevmediyseniz ve yazılı durum özelliğini özlediyseniz, Whatsapp'ın son güncellemelerini kontrol edin.

Tarih : 19 Mart 2017, 17:18
Puan Ver : Yazılı Durum Özelliği Whatsapp'a Geri Geliyor(7/10)5


Facebook'unsatın aldığı Instagram ve Whatsapp'ın rakiplerinden aldığı özellikler tepki çekiyordu. Ancak şirketin son hamlesi kullanıcıların tepkilerinde seslerini yükseltmelerine sebep olmuştu. Zaten Instagram'da olan 24 saat ömürlü hikaye özelliği Whatsapp'a gelmişti. Bununla birlikte kullanıcıların kalıcı yazılı durumları kaldırılmıştı.



Son gelişmelere göre Whatsapp'ın Android betasında klasik yazılı durum özelliğinin geri geldiği görüldü. Geri gelecek durum özelliği  Profil ayarları “durum hakkında” bölümünün altında yer alıyor.

Özellik, ilk önce bir hafta gibi bir sürenin ardından Android'e gelecek, sonrasında iOS için çıkışını yapacak.



Whatsapptarafından yapılan açıklamada “Kullanıcılarımızın yazı bazlı durum özelliğini özlediğini duyduk. Bu nedenle bu özelliği profil ayarlarındaki ‘Hakkında' bölümüne entegre ettik. Güncelleme, yeni bir sohbet oluştururken veya grup bilgisine bakarken olduğu gibi, kişileri her görüntülediğinizde profil adlarının yanında görünecek. Aynı zamanda insanlara fotoğraflarını, videolarını ve GIF'lerini arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaları için eğlenceli ve ilgi çekici yollar sunan yeni durum özelliğini geliştirmeye devam ediyoruz.” sözlerine yer verildi.








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