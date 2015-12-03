

Çok ilginç bir web uygulaması, şu sıralar internetin yeni mimi olmaya aday görünüyor.



Wordseye isimli, beta aşamasındaki web servisi tam olarak, kullanıcıların düz yazı ile betimledikleri sahneleri, 3D tablolara dönüştürüyor.



Örneğin, “sahilde sarı bir kum tepesinin üzerinde yan yana sıralanmış dört köpek ve bir kedi ile kum tepesine saplanmış yeşil bir bayrak” yazdığınızda karşınıza şöyle bir tablo çıkabiliyor:



Uygulama, nesnelerin özelliklerini, renklerini biçimlerini şekillendirmeye de izin veriyor. Bu sayede yine sadece yazarak çok detaylı 3D tablolar oluşturmak mümkün oluyor.



Servis şimdilik test aşamasında olsa da kullanıcılar hesap açarak servisten yararlanabiliyor. Wordseye'nin özellikle sosyal medyada çok yoğun olarak kullanılması ve güncel olaylara dair absürt görseller oluşturmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının akınına uğraması bekleniyor.



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