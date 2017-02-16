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YAZICIOĞLU OLAYINDAKİ KİLİT İSİM BYLOCK'TAN YARGILANIYOR


YAZICIOĞLU OLAYINDAKİ KİLİT İSİM BYLOCK'TAN YARGILANIYOR
Tarih : 16 Şubat 2017, 15:12
Puan Ver : Yazıcıoğlu Olayındaki Kilit İsim Bylock'tan Yargılanıyor(6/10)5


Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını maniple ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu eski polis 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski polis 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



 



kaynak:yenişafak








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