Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Oktay Derelioğlu, ilk teknik direktörlük görevine başladı.

41 yaşındaki Derelioğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü oldu.

TAKIM 17. SIRADA

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyeti bulunmayan Kahramanmaraşspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: haberinburada