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yazarlar gs-fb derbisini yorumladı

YAZARLAR GS-FB DERBİSİNİ YORUMLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 28. haftasında TT Arena'da kozlarını paylaştı. Tam maç '0-0' bitecek derken Fenerbahçe uzatmalarda golü buldu ve sahadan galip ayrıldı. SABAH Spor yazarları bu zorlu derbiyi değerlendirdi

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Yazarlar Gs-Fb Derbisini Yorumladı(9/10)7


Gürcan BİLGİÇ: Mahallenin ağabeyleri...



Maç öncesinde hesaplar-kitaplar arasında ne öngörülmüş ise, 90 dakika boyunca benzerini yaşadık. Galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray riski alacak, seyircisi önünde baskılı oynamak isteyecekti. Öyle de oldu. Kazandığı tüm önemli maçları mücadelesini ön plana alarak başaran Fenerbahçe, yine aynı oyun karakterini sergiledi. Sahasını kapatacaktı, rakibin etkili oyuncularına baskı yapacaktı ve gol için de fırsat anını bekleyecekti. Öyle de oldu.

Lens üstünden hücum eden bir takımolarak, Hollandalısına üçlü kademe geldiğinigörmek Advocaat için şaşırtıcı olmamalıydı.Carole'un yanına Bruma destekattı, Tolga Ciğerci de hemen arkalarındaydı.Şener seyirci baskısında sadece görevini;Bruma'yı kontrolü görev edinmişti kendisine.Hareket alanı bulamadıkça, Lensde oyundan vazgeçti.

Topu öne taşıyacakAlper ile, üçüncü bölgedekendine fırsat yaracakVan Persie dışındatabelayı değiştirmeumudu kalmamıştıFenerbahçe'nin.Dakikalar ilerledikçeoyunu yönetmeşansları da olmadığınıanladıklarında,"Şampiyonlar Ligi içinüç puan" demek yerine,"Üçüncülükte kalmak içinbir puan yeter" planına geçtiler. Bukarara varmak veya bu durumu kabullenmek,aslında zirveye neden oynayamadıklarınında kanıtıydı. Bu orta saha kalitesiyleancak mücadele edebilirlerdi. Oyun kurmakveya forvetlere kaliteli pas üretmek mümkündeğil. Dolayısı ile Advocaat'ın sert eleştirilerini"gerçekçi" değil de, "bahane" olarakyorumlamak, yanlışlardan bir tanesi olur.

Maçın hikayesine baktığımızda, Fenerbahçe'nin kazandığını yazmak açıklanacak gibi değil. Rahmetli büyüğümüz İslam Çupi olsaydı, kaleminin ucunda dans ettirdiği kelimeler ile ezeli rekabetin "makus talihini" tarihe geçecek cümleler ile anlatırdı.

Korner bile atmadan derbi kazanmak.Beş yıl sonra Seyrantepe'den gelen haberlere;"Fenerbahçe yendi" noktasını koymak.Çok daha iyi kadrolar ve oyunlarla olmayanıbaşarmanın teknik açıklaması yok. Amakestiği racon bellidir: Bu mahallenin ağabeyiFenerbahçe'dir...



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yazarlar  Gs-Fb  Derbisini  Yorumladı    haber

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