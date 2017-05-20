

Levent TÜZEMEN: Sneijder kalmalı







Osmanlıspor gibi hücum hattı hızlı oyunculardan oluşan bir takıma karşı Galatasaray, doğru bir oyun modeli sergiledi. Bıçak sırtı gibi maçı Galatasaray kazanırken, bunda "kompakt futbol anlayışının" büyük payı vardı. Galatasaray, topu rakibe verirken kalabalık savunma anlayışı ile Osmanlıspor'un başta Ndiaye olmak üzere hızlı ve çabuk oyuncularına geniş alan bırakmadı. Semih-Ahmet Çalık ikilisi, defansta pozisyon hataları yapmalarına rağmen Linnes'in çabukluğu, Tolga Ciğerci'nin geriye yardıma gelmesi, bu savunma zaafının giderilmesini sağladı. Takım savunmasının hatalarında da yine kaleci Muslera, kurtarıcı rolüne soyundu.



Sneijder gibi lider kimliği olan, oyun aklıyla Galatasaray'ı yöneten bir oyuncuyu kolay kolay gözden çıkaramazsınız. Antep'te galibiyeti getiren frikik golünü atan Sneijder'di. Hollandalı yıldız, Osmanlıspor'a karşı kazanılan üç puanın da ilk golünü mükemmel bir vuruşla attı. Yıldız oyuncular kaprislidir, zaman zaman arıza yapabilir ama teknik adamlar, yıldızları yönetme becerisine sahip olmalıdır. Mourinho, Conte ve Guardiola gibi marka teknik adamların ön plana çıkan en büyük özellikleri yıldız oyuncularla nasıl geçineceklerini bilmeleridir.



Sinan Gümüş, Galatasaray'ın elindeki genç bir yıldız. Özel yaşamında aksaklıklar olsa dahi bu yeteneği kaybetmemek gerekir. Tudor, Sinan için "Satılsın" demiş. Bu fikre şiddetle karşıyım. Sinan'ın bir hatası varsa yüz yüze görüşülebilir ve eğitilebilir. Çok yetenekli olan Sinan'ın attığı gole bakarsak; önüne gelen Osmanlısporlu oyunculara çalımları bastı, sol ayağının içiyle mükemmel bir plase yaparak golü attı. Sinan'ı satmak, Galatasaray adına hata olur.



Tolga Ciğerci, orta sahaya kattığı direnç ve mücadele gücüyle Osmanlıspor'un göbekten etkili hücum etmesini önledi. Tolga'nın zamansız kaymasını engellemek, Sinan Gümüş'ün temposunu artırmak, Bruma'ya pas vermesini öğretmek bir teknik adam görevidir. Ama İgor Tudor, kesip atarak hataları çözmeye çalışıyor. Eğitmiyor, öğretmiyor. Galatasaray, yeni sezon planlamasını ve kadro mühendisliğini Tudor'la yapmamalı. Çünkü burası Karabükspor değil, Galatasaray.



Rıdvan DİLMEN: Sneijder gitmek istemez







Galatasaray'ın heyecanlı bir futbolu vardı geçen hafta ve bu hafta... Maç fazlasıyla da olsa 3'üncülüğe geldi, kolay değil. Darbeli de olsa Sneijder gibi bir oyuncu ortaya çıkabiliyor. Sinan Gümüş golünü attı, Muslera birçok gol pozisyonunu kurtardı. Maç fazlası da olsa, "Ben üçüncü olmak istiyorum" dediler. Galatasaray takımı iyi pres de yaptı. Osmanlıspor buraya kazanmaya gelmiş, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyorlar ama fark da yiyebilirlerdi, 3'e, 4'e gidebilirdi son bölümde. Üçüncülük yarışında ikili averajı daha iyi olmasına rağmen Fenerbahçe'nin durumunu görünce, Galatasaray'ın daha arzulu olduğunu görebiliyoruz. Hırslı yapmak kolay değil bu işi... Hırslı, pozitife yakın oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar.



Sneijder bu saatten sonra gitmek istemez bence. Yeri dolmayacak diye bir şey yok, dünyada Messi ve Ronaldo hariç herkesin dolar ama kadroda star oyuncu yalnızca iki tane var: Sneijder ve Muslera. Galatasaray'da tribünleri çekecek oyuncular bunlar. Bu sezon kötü dediğimiz Sneijder şu anda asist kralı. Tabii ki daha fazlasını yapabilir ama bunun da farkında olmak lazım.



Garry Rodrigues cepte diyor Tudor, PAOK'tan tanıyor. Sinan'a da bir şans verdi. Eren'le ilgili şunu söyleyeyim, canı çok yanıyor. Çok üzgün çıktı. Çok sakatlanıyor iyi fiziğine rağmen... Gelecekle ilgili planlamaları yaparken, oyuncuları da kazanmak istiyor. Üçüncü olursa, kendisini de garantiye alacak Igor Tudor.



Minimum bir tane uzun stoper almalılar. Elde üç tane stoper var ama uzun boylu, ayağı iyi ve ağır olmayan bir oyuncuya para ayırmak zorundalar. Belki böyle yazınca "Gitsin Real Madrid'de oynasın" diyebilirsiniz ama böyle bir oyuncuya para ayırmalı Galatasaray. Sağ bekte de kalitesi hiç tartışılmayacak bir oyuncu bulmalılar. Gökhan Gönül geldi Beşiktaş'a, Beck'i kesti. Galatasaray'ın önemli bir scout ekibi var ama hep bilinen oyuncuları alıyorlar. Scout ekibinden birilerini genç yaş turnuvalarına yolladılar mı misal? Tabanca gibi bir stoper bulunmalı çünkü. Ciddi araştırma yaparlarsa yakalarlar. Çiftli sezonlarda iyi oyuncu alamazsınız. Hazır 2017'deyken oyuncuları yakalamalılar, riski bu sene alsınlar yapılanma için.







kaynak:sabah