Levent TÜZEMEN: İstikrar farkı!







Galatasaraylı futbolcuların kaybedilen derbiden sonra Bursaspor'u farklı yenmeleri abartılacak bir başarı değildir. Yıllardır Bursa'da Galatasaray maçı izledim. Ama hiç bu kadar kalitesiz, etkisiz, zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş bir Bursaspor takımına tanık olmadım. Galatasaray, Bruma ile bulduğu erken golden sonra, Bursasporlu oyuncuların "Hemen gole cevap verelim" direnci ve isteği yoktu. Geldiği günden bu yana her maça farklı kadrolarla çıkan Tudor, nihayet doğruları gördü. Neydi bu doğrular: 1- Galatasaray alışık olduğu 4-2-3-1 düzenine geri döndü. 2- Derbiyi kaybetmelerine rağmen iyi oynayan kadroyu, Semih dışında aynen sahaya sürdü. Futbolda kadro istikrarı başarının anahtarıdır. Oyuncular birbirleriyle oynama alışkanlığı kazandığı sürece daha az pas hatası yaparlar. Daha iyi organize olurlar ve pozisyon üretmekte zorlanmazlar. Ama her maça ayrı kadroyla çıkarsan futbolcuların ezberi bozulur, uyumu kaybolur. Tudor, ilk iki gole imza atan Bruma'yı gördükten sonra Fenerbahçe maçında oyundan çıkardığına herhalde pişman olmuştur. Bruma gibi dar alanda kolay çalım atabilen, içeri, dışarı dikine hızlanabilen, duvar pası yapabilen hızlı bir oyuncu... Eğer senin silahınsa sadece sakatlık durumunda oyundan çıkar... Bruma'nın özellikle Poldi ile hareket halindeyken yaptığı duvar pası sonrası attığı gol, kaliteliydi. Yasin, koşu kalitesiyle Tudor'un prensi gibi görünüyor. Ama oyun içinde züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor. Pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şutu denemesi gereken yerde pas atıyor. Yani Yasin, çok koşan ama final vuruşlarında standartı olmayan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun aklı Sneijder, kilo fazlalığından dolayı yeterli derecede verimli olamıyor. Sneijder çalım attıktan sonra topa yetişmek için ikinci hamlede ağır kalıyor. Takım Sneijder'i sırtlarsa sorun yok. Sonuçta Ahmet'in attığı kafa golünde yaptığı orta adrese teslimdi. Kritik haftalarda Sneijder'in elini taşın altına daha fazla sokması gerekiyor. Tudor gelir gelmez Hakan'a sırtını dönerek yanlış yaptı. Balta sakin, topu bilen ve iyi kullanan bir oyuncu. Bursalı oyuncuların önde yaptıkları baskıda dağılmadığı gibi hem savunmaya sakinlik getirdi hem de Muslera'yı rahatlattı. Çünkü Muslera, topu oyuna elle sokarken ya Selçuk'u ya da Hakan'ı tercih ediyor.



Not: Tudor'un Selçuk-Tolga ikilisini çıkarıp, De Jong-Josue ikilisini sokması mantıklıydı.



Rıdvan DİLMEN: İki takım arasında sıklet farkı vardı







Saha içi için konuşacak çok bir şey yok... Muhteşem oynayan bir Galatasaray... Takımlar arasında sıklet farkı vardı. Ağır sıklet-hafif sıklet boks maçı gibiydi.



Bursaspor geçen hafta da Akhisar'dan 5 gol yedi. Bursa kolay bir şehir değildir . Türkiye'de ulaşılmayacak bir başarı elde ettiler, Trabzonspor'dan sonra şampiyon olan bir Anadolu takımı olarak... Orada çalışmak da futbol oynamak da yöneticilik de çok kolay değildir. Şampiyon kadronun, mucize yaratan teknik direktörü yuhalandı maalesef orada, keza Hamza hoca da. Futbol şehridir, altyapıları muazzamdır, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biridir. Ama Türkiye'de bir gerçek var: Kadro kaliteniz de önemlidir. Geçen hafta Abdullah Avcı'nın söylediği bir şey vardı; "Kadro kalitesi yetmez, bir sistem takımı da olmak lazım. Sabır gerek. Biz üç yıldır bunun için çalışıyoruz." İşte Bursa böyle sabırlı bir şehir değil. Bu da sık antrenör değişikliği getirdi.







kaynak:sabah