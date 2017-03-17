

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş 1-1'in rövanşına çıktı. Sahasında Olympiakos'u ağırlayan Beşiktaş rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. SABAH Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi







Metin TEKİN: Yolun açık olsun







Beşiktaş oyuna çok üstün başladı ve 2-0 öne geçti. Ama sonra durdu ve golün ardından Aboubakar'ın kırmızısı geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz kırmızıya kadar olan bölümü?



Ben ilk maçı seyrettiğimde 1-1'lik avantajlı sonucu bir kenara koyarsak beni en çok ümitlendiren şey Olympiakos'un yetersiz oyunuydu. Bunda yanılmadığımı ikinci maçta da gördüm. Beşiktaş 20. dakikada oyunu çok rahat 2-0'a getirdi. Her şey çok kolay olacak derken rakibin golü ve Aboubakar'ın anlamsız kırmızı kartı geldi. Bunu niye, neden yaptı çok sorgulamak lazım. Skor 2-1 olmuş ve 39. dakikadan sonra '10 kişilik Beşiktaş maçı nasıl bitirecek?' diye sormaya başladık herkes gibi.



Ama iki şey bunun çok da sıkıntılı bir süreç olmadığını gösterdi:



1- Beşiktaş'ın çok kontrollü ve sağlam savunması.



2- Ve yine vurgu yaptığımız gibi rakibin yetersizliği ve oyun gücü.



Bu ikisi birleşince korkulan olmadı ve 10 kişilik Beşiktaş tıpkı 11 kişilik Beşiktaş gibi iki gol daha buldu. Olympiakos'tan çok güçlü bir takım olduğunu gösterdi.







Güneş'in oyuna müdahaleleri nasıldı?



Bence doğru hamleler geldi Şenol hocadan...Evet yorulan bir Oğuzhan'ın yerine dinamik Necip'i kullanması ve daha sonra Cenk'i çok doğru dakikalarda oyuna alması hep doğru hamlelerdi. Bir ara kamuoyunda performansı tartışılan Babel'in de iki gol yapması olayı farklı yerlere getirdi. Ama şu da bir gerçek ki ilk maçı göz önüne aldığımızda Avrupa'da yoluna devam etmesi gereken takım yani Beşiktaş yoluna devam ediyor. Ben çok daha farklı hayaller de kurabileceğini düşünüyorum Avrupa'da.







Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bundan sonra ne yapar?



Tabii ki kurada çıkacak takımlar çok önemli. Evet Manchester United ve onun gibi bir kaç güçlü takım var ama Beşiktaş da bugüne kadar gösterdiği takım kalitesi, oyun gücü ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun adaylarından biridir. Bu sadece temenni değil gözlemimdir. 10 kişi kalıyorsunuz ve 2-1'lik skoru 4'e getiriyorsunuz hem de rakibe tek bir pozisyon vermeden... Bu güçlü bir takımın çok önemli göstergesidir.







kaynak:sabah



