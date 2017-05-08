'YAZA MERHABA' PARTİSİ
Rixos Premium Bodrum, yaza merhaba partisi düzenledi. Partiye “Bodrum Masalı” dizisinin ekibi ve yaklaşık 500 kişilik davetli katıldı.
“Bodrum Masalı” dizisinin ekibi Rixos Premium Bodrum'da düzenlenen “yaza merhaba” partisine katıldı. Gecede sahneye çıkan Şevval Sam ile Dilan Çiçek Deniz, söyledikleri şarkılarla geceye renk kattı. Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe de zeybek şovuyla davetlilerden tam not aldı.
BODRUM'A YERLEŞTİM
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Şevval Sam, Bodrum'a yerleştiğini söyledi. Şarkıcı, ”Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Burası ulaşım açısından daha rahat. İstanbul'da bir yerden başka bir yere gitmektense İstanbul'dan Bodrum'a gelmek daha kolay olabiliyor” şeklinde konuştu.
kaynak:milliyet
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