Video oyunları artık herkes için büyük bir tutku. Çoğu insan cep telefonu üzerinden minik mobil oyunlarda zaman öldürmeyi tercih edebiliyor ancak bazı oyunlar var ki, onları hakkıyla oynamak için gerçekten zaman öldürmek ve yüzlerce saati oyuna feda etmek gerekiyor.



Video oyunları artık herkes için büyük bir tutku. Çoğu insan cep telefonu üzerinden minik mobil oyunlarda zaman öldürmeyi tercih edebiliyor ancak bazı oyunlar var ki, onları hakkıyla oynamak için gerçekten zaman öldürmek ve yüzlerce saati oyuna feda etmek gerekiyor.



Okul veya iş zamanı, bu oyunları oynamaya vakit bulmak çok mümkün olmuyor ama hazır yaz tatili dönemindeyken, bu çok zaman isteyen güzel oyunlardan bazılarına şans vermek uygun olabilir.



Witcher 3



Henüz piyasaya çıktı ancak yüzlerce saati bulan oynanışı nedeniyle 2015'in en uzun ve en sürükleyici oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Witcher 3 açık dünya sistemine sahip bir oyun ve oyun içinde dilediğiniz yere gidip dilediğiniz maceraya girebiliyorsunuz. Ana görevler ve yan görevlerin toplamı yüzlerce saati bulurken, oyuncu isterse, bir görevi takip etmeden serbestçe dolaşıp kendi macerasını da kovalayabiliyor.



İşte o uzun ama çok başarılı video oyunları.