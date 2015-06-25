O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yaz tatiline uygun çok uzun oyunlar

YAZ TATİLİNE UYGUN ÇOK UZUN OYUNLAR

Video oyunları artık herkes için büyük bir tutku. Çoğu insan cep telefonu üzerinden minik mobil oyunlarda zaman öldürmeyi tercih edebiliyor ancak bazı oyunlar var ki, onları hakkıyla oynamak için gerçekten zaman öldürmek ve yüzlerce saati oyuna feda etmek gerekiyor.

Tarih : 25 Haziran 2015, 09:18
Puan Ver : Yaz Tatiline Uygun Çok Uzun Oyunlar(9/10)9


Video oyunları artık herkes için büyük bir tutku. Çoğu insan cep telefonu üzerinden minik mobil oyunlarda zaman öldürmeyi tercih edebiliyor ancak bazı oyunlar var ki, onları hakkıyla oynamak için gerçekten zaman öldürmek ve yüzlerce saati oyuna feda etmek gerekiyor.



Okul veya iş zamanı, bu oyunları oynamaya vakit bulmak çok mümkün olmuyor ama hazır yaz tatili dönemindeyken, bu çok zaman isteyen güzel oyunlardan bazılarına şans vermek uygun olabilir.



Witcher 3



Henüz piyasaya çıktı ancak yüzlerce saati bulan oynanışı nedeniyle 2015'in en uzun ve en sürükleyici oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Witcher 3 açık dünya sistemine sahip bir oyun ve oyun içinde dilediğiniz yere gidip dilediğiniz maceraya girebiliyorsunuz. Ana görevler ve yan görevlerin toplamı yüzlerce saati bulurken, oyuncu isterse, bir görevi takip etmeden serbestçe dolaşıp kendi macerasını da kovalayabiliyor.



İşte o uzun ama çok başarılı video oyunları.








Etiketler: Yaz  Tatiline  Uygun  Çok  Uzun  Oyunlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER