ESET ; tüm anne, baba ve öğrencileri huzurlu ve keyifli bir yaz tatili için dijital cihazlarda güvenliği elden bırakmamaya çağırıyor. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken konuları 7 başlık altında topladı.



ESET ; tüm anne, baba ve öğrencileri huzurlu ve keyifli bir yaz tatili için dijital cihazlarda güvenliği elden bırakmamaya çağırıyor. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken konuları 7 başlık altında topladı.



Okullar tatile girdi. Yaz tatili başladı. Bilgisayar, tablet ve telefon başında daha çok zaman geçirilecek. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, huzurlu bir tatil için tüm anne-babaları ve öğrencileri, dijital dünyada seyahat ederken dikkatli olmaya çağırdı ve alınması gereken önlemleri sıraladı.







Verilerinizi yedekleyin! Ödevler ve ders notları kaybolmasın. Verilerinizi yedekleyerek güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayar veya tabletinizde yer alan okulla ilgili ödevler, yazılar ve notlar, cihazınız bozulduğu veya kaybolduğu zaman da ulaşılabilir halde olur.















USB aygıtları virüse karşı kontrol edin!Filmlerin kaydedildiği ve belgelerin paylaşıldığı taşınabilir bellekler, virüslerin yayılmasına neden olabiliyor. Tatilde de çok kullanılacakları için güncel bir virüs tarayıcı ile taratmak faydalı olur.















Online oyun oynayın ama oyuna gelmeyin! Siber suçlular, dijital oyunlar yoluyla zararlı yazılım bulaştırmayı severler. Bundan korumanın yolu ancak güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımıyla olabilir. Antivirüs programı, dijital dünyaya her gün salınan 350 bini aşkın yeni virüs ve truva atı gibi zararlı yazılımlara karşı kalkan görevi görür. Bu arada ESET dahil, bazı önde gelen antivirüs yazılımları Oyun Modu (Gamer Mode) sağlayarak hem oyun performansının düşmesini engeller, hem de güvenlik sunar: https://www.eset.com/tr/home/products/smart-security-v9/gamer-mode/



















Sistem yamalarını ihmal etmeyin! Eğer sisteminizi güncel tutmuyorsanız, pek çok tehlikeye de açık bir hedef olduğunuzu bilmelisiniz. Windows, Adobe Reader, Flash, iTunes ve benzeri uygulamaların güncellemelerini yakından takip etmeli ve bunları güncel tutmalısınız. Güncelleme, online güvenliğiniz için temel teşkil eder.







ESET, tüm dünyayı sarsan WannaCry saldırılarına karşı Microsoft sistemlerinizin açıklara karşı güvenli olup olmadığını kontrol eden bir denetleyici yayınladı. Bilgisayarınızı hemen kontrol edebilirsiniz: https://help.eset.com/eset_tools/ESETEternalBlueChecker.exe



Your computer is safeyazısı çıkıyorsa, güvendesiniz. Sorun varsa şu adımları takip edin: https://www.eset.com/tr/about/press/articles/article/wannacrya-karsi-guvende-misiniz-hemen-kontrol-edin/











Bedava şeyler güzel ama tehlikeli olabilir! İnternette ‘kazandınız‘, ‘bedava‘, ‘ücretsiz‘, ‘100 kişi arasından size çıktı‘ gibi sizi tıklamaya teşvik eden web siteleri ve pencerelere temkinli yaklaşın. Siber suçlular, hem arama motorlarında hem de Facebook gibi sosyal medya kanallarında, kullanıcıların ilgisini bu şekilde çekmeyi iyi biliyor. Bu tür linklerden korunmak için her gördüğünüz linke doğrudan tıklamak yerine öncelikle bu linkin gerçekten ilgili kişiden geldiğine emin olmaya çalışın.



















Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın.Pek çok güvenlik yazılımı firması özelliklerine göre ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme ya da ebeveyn kontrolü yazılımları sunuyor. Bu tür yazılımlarla aileler, pek çok kategorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor. ESET Mobile Security, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium yazılımları da bu tür ebeveyn koruması (Parental Control) özellikleri sunuyor.















Ölçüyü kaçırmayın, arada dijital detox yapın, yaptırın! Dijital cihazların çok uzun süreli kullanımı, bir süre sonra odaklanamama sıkıntısı doğurabilir, ki bu da güvenlik riski oluşturur. Sık sık ara verin, verdirin. Ayrıca cihazlarınızın cazibe düzeyini indirin. Akıllı telefonun parlak renkli ekranını, siyah beyaz veya griye dönüştürerek, buna başlayabilirsiniz. Bu arada İlkokul çocuklarının günde 45 dakika, ortaokul öğrencilerinin 1 saat, liselilerin ise 2 saatten fazla dijital cihazla geçirmemeleri tavsiye ediliyor.







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