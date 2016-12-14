

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre üç haftadır bakanlığa gelen şikayetlerin sayısı günde 50'yi buldu. Bu başvurular bakanlık çalışanlarınca derlendi. Yetkililer ayrıca şikayetleri değerlendirmeye başlarken uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da çıkarılacağını belirtti.







Bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini kaydettiler.







Bakanlar Kurulu'nun 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 27 Mart 2016 Pazar günü 03.00'dan itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.







14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırılmış; kararla 30 Ekim tarihinde saatler geri alınmamıştı.







kaynak:diken