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YAZ SAATİNDEKİ DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


YAZ SAATİNDEKİ DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Tarih : 04 Ekim 2015, 20:00
Puan Ver : Yaz Saatindeki Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı(0/10)


Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 9 Mart tarihli Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı üzerine Günün Yirmidört Saatte Taksimine Dair Kanunun ilgili maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca 1 Ekim'de kararlaştırılmıştı.



Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulaması kapsamında gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu için saatler 29 Mart'ta 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmıştı.



Karara göre, 25 Ekim'de yaz saati uygulamasının sona ermesi ve saatlerin 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması gerekiyordu. Yeni düzenleme doğrultusunda, bu yıl yaz saati uygulaması 1 Kasım'daki genel seçim nedeniyle 8 Kasım'da sona erecek ve saatler 04.00'ten 03.00'e alınacak.








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