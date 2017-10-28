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YAZ SAATİNDE ESKİYE DÖNÜŞ! 2018'DE SAATLER, 1 SAAT GERİ ALINACAK


Yaz Saatinde Eskiye Dönüş! 2018'de Saatler, 1 Saat Geri Alınacak
Tarih : 28 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Yaz Saatinde Eskiye Dönüş! 2018'de Saatler, 1 Saat Geri Alınacak(5/10)1

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

UYGULAMA BU YIL DEVAM EDİYOR

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

2018'DE BİR SAAT GERİYE ALINACAK

28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

"HER YIL SÜRECEK" DENMİŞTİ

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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