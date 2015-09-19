Enerji Bakanlığı, 1 Kasım seçimlerinin gün ışığında ve güvenlik içinde geçebilmesi için 24 Ekim gecesi sona erecek "yaz saati" uygulamasını uzatacak.



Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların saat 16.00'da kapanacak olması, saatlerin geri alınması halinde bölgede havanın erken kararması karşısında, yaz saati uygulamasına 8 Kasım'a kadar devam edilmesi planlanıyor.