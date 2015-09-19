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Yaz saati uygulamasının süresi uzatılıyor

YAZ SAATİ UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILIYOR

Enerji Bakanlığı, 1 Kasım seçimlerinin gün ışığında ve güvenlik içinde geçebilmesi için 24 Ekim gecesi sona erecek "yaz saati" uygulamasını uzatacak.

Tarih : 19 Eylül 2015, 23:46
Puan Ver : Yaz Saati Uygulamasının Süresi Uzatılıyor(8/10)6


Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların saat 16.00'da kapanacak olması, saatlerin geri alınması halinde bölgede havanın erken kararması karşısında, yaz saati uygulamasına 8 Kasım'a kadar devam edilmesi planlanıyor.








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