Türkiye bugün sabaha saat kaç sorusu ile uyandı. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar saatleri otomatik olarak ileri aldı ve kısa süreli bir karışıklık yaşandı.

25 Mart gecesi saatler ileri alındı mı sorusu, geçtiğimiz yıl yaz saati uygulaması dolayısıyla dijital saatlerin otomatik olarak ileri alınması ile gündeme gelmişti. Türkiye'de yaz saati uygulamasının uygulamadan kaldırılmasının ardından gözler dijital cihazlara çevrildi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar cep telefonlarında saatlerin otomatik olarak 1 saat ileri alındığını yazıyor. Ancak Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişiklik yok.

YAZ SAATİ UYGULAMASININ TÜM YIL KULLANILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.

NASIL AYARLANIR?

Yaz saati uygulaması kapsamında, Kuzey Amerika başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Avustralya Kıtası'nın bazı kesimleri, saatlerini bir saat ileri alacak. Fakat, Türkiye başta olmak üzere Rusya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü gibi büyük bir çoğunluk ise bu uygulamaya katılım göstermeyecek.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz.

Kaynak: haberinburada