YAZ SAATİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR
Geçen hafta görüşmeleri başlayan 130 maddelik torba tasarıya yeni maddelerin eklenmesi gündemde. Bunlardan birinin de kalıcı yaz saati uygulaması olduğu ifade ediliyor. Düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile olması bekleniyordu. Ancak eğilimin düzenlemenin TBMM'de tartışılarak hayata geçirilmesi yönünde ağırlık kazandığı belirtildi. Bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya bir önerge verilerek yasayla düzenlemenin hayata geçirileceği kaydediliyor.
DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 27 Eylül tarihinde yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesini durdurmuştu. Kararda yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulanmıştı. 14 Eylül tarihli karar, kurul kararı olduğu için kesin nitelik taşıyor ve iptal kararı gibi de sonuç doğuruyor. Bu sıkıntının Meclis düzenlemesiyle aşılması gündemde. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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